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Наряд Анастасии Решетовой стал объектом насмешек в сети

Модель Анастасия Решетова вышла на улицу в шапке и босоножках и рассмешила фанатов

Фото: @volkonskaya.reshetova

Наряд российской фотомодели и бывшей возлюбленной рэпера Тимати стал объектом насмешек в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

26-летняя манекенщица разместила серию фото, на которых она позирует на улице в белом топе, широких джинсах и длинном пальто, оформленном розовым мехом. При этом знаменитость дополнила свой образ очками с черными линзами, вязаной шапкой, меховыми серьгами, стеганой сумкой и босоножками в тон верхней одежде. «Верните меня в нулевые!» — подписала Решетова публикацию.

Фанаты не оценили внешний вид модели, о чем принялись писать в комментариях под снимками. «Серьги ушки греют, а очки от солнца! Образ ужасный», «Смените дизайнера. Нулевые давно вышли из чата», «Красивая девушка... Но со вкусом беда, конечно», «Плевать, что ноги босые, зато голова в тепле», «Ой, рассмешили. Зачем вы в Меган Фокс переоделись?» — высказывались они.

Ранее в сентябре модель Анастасия Решетова раскрыла секрет своего похудения. По ее словам, ради стройной фигуры она ходит в спортзал. В размещенном в соцсетях видео знаменитость продемонстрировала комплекс упражнений, которые направлены на проработку мышц пресса, ягодиц и плеч.

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Карина Черных
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