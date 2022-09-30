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Аналитик раскрыл сроки ослабления рубля

Аналитик BitRiver Антонов допустил падение рубля к концу 2022 года из-за санкций Запада

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов заявил, что в краткосрочной перспективе курс рубля может укрепляться. В октябре стоит ожидать его показателей на уровне 53 рубля за доллар и 50 — за евро, пишет агентство «Прайм».

Однако аналитик допустил, что может произойти падение курса рубля. Он раскрыл возможные сроки ослабления валюты и допустил, что это произойдет к концу 2022 года из-за санкций Запада.

«На фоне геоэкономической напряженности и высокой токсичности валют недружественных стран рубль стал сильнейшей валютой в мире. Но нужно понимать, что явление это и сам статус весьма относительные», — подчеркнул Антонов.

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Марина Совина
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