Сбербанк начал принимать заявки на кредитные каникулы для военнослужащих

Сбербанк начал принимать предварительные заявки на кредитные каникулы для военнослужащих

Розничные клиенты Сбербанка с 30 сентября 2022 года могут подать предварительные заявки на реструктуризацию кредитов в рамках госпрограммы для военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Воспользоваться программой могут заемщики, относящиеся к категориям: мобилизованные в Вооруженные Силы Российской Федерации; военнослужащие, проходящие срочную военную службу или службу по контракту; сотрудники нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации; добровольцы, заключившие контракт на военную службу; члены семей всех перечисленных выше категорий.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев отметил, что для компании поддержать клиентов в текущей ситуации.

«Мы приняли решение начать приём заявок по данной программе уже сейчас. Для Сбербанка крайне важно поддержать наших клиентов в текущей ситуации и дать им уверенность, что сложностей с их кредитами в период службы не будет. И как только закон вступит в силу, наши клиенты, подавшие заявки, сразу смогут воспользоваться кредитными каникулами на новых условиях государственной программы», — рассказал он.

Военнослужащие в рамках программы смогут получить отсрочку по ипотеке, потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок службы и дополнительно 30 дней после ее окончания. Срок действия программы – до 31 декабря 2023 года.

Программа также распространяется на индивидуальных предпринимателей, взявших розничный кредит. Для остальных категорий граждан, взявших кредит на развитие бизнеса и мобилизованных, в Сбербанке существует собственная программа реструктуризации.