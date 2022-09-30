Стало известно о мощности взрывов при диверсии на «Северных потоках»

WSJ: «Северные потоки» были повреждены из-за взрывов мощностью в 1000 килограммов тротила

На нитках газопроводов «Северный поток» в ходе диверсии произошло два взрыва, их общая мощность составила почти одна тысяча килограммов тротила. Об этом газете The Wall Street Journal (WSJ) сообщили датские чиновники на условиях анонимности.

Сообщается, что к этому выводу пришли в ходе промежуточных консультаций касательно ЧП, которые проходили с представителями НАТО вечером 28 сентября. Источники в МИД Дании утверждают, что участники группы обвинили Россию в произошедшем, но не стали отражать это в официальном заявлении из-за отсутствия «дополнительных доказательств».

Ранее стало известно, что НАТО считает это ЧП направленной диверсией. Представители альянса заявили, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран НАТО последует решительный ответ, речь в том числе идет об аварии на нитках газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2».

Впервые об утечках газа стало известно 27 сентября, об этом заявили власти Дании и Швеции. По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» беспрецедентны.