НАТО пригрозило ответить за атаку на «Северный поток»

НАТО пообещало ответить в том случае, если авария на «Северном потоке» была диверсией

За любой атакой на критическую инфраструктуру стран НАТО последует решительный ответ, речь в том числе идет об аварии на нитках газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом говорится в заявлении альянса на сайте.

«Мы как союзники обязались готовиться, сдерживать и защищать других от силового использования энергии и другой гибридной тактики, будь то со стороны страны или негосударственных акторов. Любая намеренная атака на критическую инфраструктуру союзников повлечет за собой единый и решительный ответ», — отмечается в материале.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ранее также пообещал, что объединение даст «решительный ответ», если в ходе расследования будет установлено, что авария на «Северном потоке» произошла из-за диверсии.

27 сентября власти Дании сообщили об «огромных утечках» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Позднее об утечке заявили власти Швеции. По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» носят беспрецедентный характер.