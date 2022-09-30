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Украинские военные получили систему по противодействию дронам SKY CTRL

ВСУ получили систему по противодействию дронам SKY CTRL

Фото: Tehnoturg-T Raadiosidekeskus OÜ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили систему по противодействию дронам SKY CTRL. Об этом сообщила главный исполнительный директор компании Parimatch Ukraine Наталья Гилевич, передает агентство «Униан».

По ее словам, переданная украинским военным установка способна обнаруживать любые летающие объекты в радиусе десяти километров, а также глушить и сбивать с курса беспилотники весом 20-30 килограммов. Она отметила, что SKY CTRL реагирует на дроны и ночью.

Гилевич добавила, что идея приобретения новой для Украины противодронной системы принадлежит украинскому IT-сообществу, а закупка и доставка оборудования в республику была осуществлена при поддержке благотворительных фондов.

Ранее издание Politico сообщало, что военнослужащие ВСУ увидели в иранских дронах-камикадзе Shahed-136 и беспилотниках Mohajer-6 серьезную угрозу для украинской армии. Отмечается, что применение этой техники в течение последней недели привело к огромным потерям со стороны украинских военных.

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Алевтина Запольская
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