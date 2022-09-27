Солдаты ВСУ признали иранскую технику Shahed-136 и Mohajer-6 угрозой для армии

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали, что иранские дроны-камикадзе Shahed-136 и беспилотники Mohajer-6 представляют серьезную угрозу для украинской армии, пишет Politico.

В беседе с изданием младший сержант украинского спецназа Андриана Арехта заявила, что беспилотники сумели обойти их оборону, сбросили бомбы на позиции и уничтожили два танка с экипажами внутри. По ее словам, увидеть дроны на радарах очень проблематично.

Применение дронов иранского производства в течение последней недели привело к огромным потерям со стороны ВСУ. Одни наносили удары по боевым позициям, уничтожая танки и бронетехнику, другие поражали объекты инфраструктуры, включая Одессу.

Автор материала отмечает, что беспилотники из Ирана могут изменить «правила игры» на арене боевых действий. Они относительно небольшие и легко уклоняются от украинских радаров. Арехта уточнила, что сбить их могут американские зенитные ракеты Stinger, но только днем, так как они не оснащены системой ночного видения. Поставленные Вашингтоном Switchblade 300 недостаточно мощные для борьбы с бронетехникой и артиллерией.

Советские танки, которые использует Киев, имеют множество проблем: солдаты жалуются на ошибки системы прицеливания, отсутствие противопожарной защиты, боевая техника не подключается к западным солдатским рациям. Украине нужны современные танки, чтобы помочь солдатам продвигаться вперед, заключили бойцы ВСУ.

Ранее власти Украины попросили Израиль раскрыть разведданные о военной поддержке Вооруженных сил России со стороны Ирана. Отмечается, что украинская сторона особенно обеспокоена сообщениями о появлении иранских беспилотников Shahed-136 в зоне боевых действий.