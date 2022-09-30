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Российский пенсионер до смерти избил тещу из-за телевизора и получил срок

В Югре осудили на 7 лет пенсионера за избиение до смерти 89-летней тещи из-за телевизора

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Няганский городской суд в Югре приговорил к семи годам лишения свободы 67-летнего местного жителя за убийство 89-летней матери супруги. Об этом в пятницу, 30 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным ведомства, днем 10 сентября 2020 года пьяный фигурант разозлился из-за криков тещи, так как она мешала ему отдыхать и смотреть телевизор. Пенсионер подошел к кровати пожилой женщины и избил ее, нанеся тяжелые травмы. Жертву госпитализировали, но она скончалась.

Осужденный не рассказал никому, что избил беспомощную тещу, однако следователи установили его причастность к смерти.

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Екатерина Власова
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