ФСБ и МВД задержали уральца по подозрению в диверсии

На Урале ФСБ и МВД задержали местного жителя по подозрению в диверсии

В Свердловской области сотрудники ФСБ и МВД задержали местного жителя по подозрению в совершении диверсии. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статье 281 УК РФ («Диверсия»).

Мужчина готовил диверсию на перегоне «Реж — Стриганово» Свердловской железной дороги, в результате чего мог произойти сход подвижного состава с пути. Другие подробности не разглашаются.

Уралец был завербован украинской стороной, уточнил Telegram-канал Mash и показал видео с места диверсии.

На кадрах видны рельсы и установленные на них провода с перемычками.

Отмечается, что на этом перегоне идут составы с российской бронетехникой. На допросе задержанный рассказал, что за диверсию ему было обещано крупное вознаграждение. Он также сознался в том, что разрисовал стелу города Реж свастиками и словами любви к ВСУ и запрещенному в России полку «Азов».

