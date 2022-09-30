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ФСБ и МВД задержали уральца по подозрению в диверсии

На Урале ФСБ и МВД задержали местного жителя по подозрению в диверсии

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Свердловской области сотрудники ФСБ и МВД задержали местного жителя по подозрению в совершении диверсии. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статье 281 УК РФ («Диверсия»).

Мужчина готовил диверсию на перегоне «Реж — Стриганово» Свердловской железной дороги, в результате чего мог произойти сход подвижного состава с пути. Другие подробности не разглашаются.

Уралец был завербован украинской стороной, уточнил Telegram-канал Mash и показал видео с места диверсии.

На кадрах видны рельсы и установленные на них провода с перемычками.

Отмечается, что на этом перегоне идут составы с российской бронетехникой. На допросе задержанный рассказал, что за диверсию ему было обещано крупное вознаграждение. Он также сознался в том, что разрисовал стелу города Реж свастиками и словами любви к ВСУ и запрещенному в России полку «Азов».

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Любовь Ширижик
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