ФСБ и МВД задержали уральца по подозрению в диверсии
В Свердловской области сотрудники ФСБ и МВД задержали местного жителя по подозрению в совершении диверсии. Об этом сообщает ТАСС.
Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статье 281 УК РФ («Диверсия»).
Мужчина готовил диверсию на перегоне «Реж — Стриганово» Свердловской железной дороги, в результате чего мог произойти сход подвижного состава с пути. Другие подробности не разглашаются.
Уралец был завербован украинской стороной, уточнил Telegram-канал Mash и показал видео с места диверсии.
На кадрах видны рельсы и установленные на них провода с перемычками.
Отмечается, что на этом перегоне идут составы с российской бронетехникой. На допросе задержанный рассказал, что за диверсию ему было обещано крупное вознаграждение. Он также сознался в том, что разрисовал стелу города Реж свастиками и словами любви к ВСУ и запрещенному в России полку «Азов».