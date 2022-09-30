«ВКонтакте» запустила новую функцию

«ВКонтакте» запускает публикацию клипов в веб-версии

«ВКонтакте» запускает новую функцию публикации клипов в веб-версии. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Теперь пользователи смогут загружать короткие вертикальные видео на платформу «VK Клипов» напрямую с ПК и ноутбуков в высоком разрешении Full HD и с поддержкой 60 FPS.

Предполагается, что новая функция будет полезна и начинающим создателям клипов, и опытным креаторам, которые предпочитают монтировать контент при помощи профессиональных инструментов. Ранее им приходилось отправлять готовые видео на смартфон и уже затем загружать в «VK Клипы» — теперь процесс публикации стал проще.

Так, загрузить ролики можно при помощи кнопки «Опубликовать клип» в разделе «Клипы» в левом меню версии «ВКонтакте» для компьютера. Как и в мобильном приложении «VK Клипов», юзеры могут публиковать видео хронометражем до трех минут. Автором клипа с компьютера может быть как личная страница, так и сообщество.

«Чтобы наши пользователи смотрели качественный разнообразный контент, нам важно постоянно улучшать возможности продукта и продолжать активно поддерживать авторов — это абсолютный приоритет для платформы. Теперь каждый пользователь "ВКонтакте" сможет создавать и загружать ролики удобным для себя способом. Особенно это актуально для тех, кто не имеет возможности публиковать клипы с телефона», — заметила СЕО «ВКонтакте», «VK Видео» и «VK Клипов» Марина Краснова.

Загрузка видео через веб-версию «ВКонтакте» станет доступна пользователям постепенно. В течение недели новая функция появится у всех. Отмечается, что сервис коротких вертикальных роликов «VK Клипы» ежедневно набирает более 688 миллионов просмотров.

