Правительство запретило перевозить грузы сторонникам антироссийских санкций

Кабмин запретил перевозки грузов странам, поддержавшим санкции против России

Российское правительство запретило перевозить грузы по стране компаниям из государств, которые ранее поддержали санкции против РФ. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, текст был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 1 октября.

Согласно документу, осуществление грузовых автомобильных перевозок по территории РФ будет запрещено компаниям из таких стран-сторонниц антироссийских санкций, как Великобритания, Норвегия и Украина. Также под ограничения попадут перевозчики из стран Евросоюза. Ранее все указанные государства ввели в отношении граждан РФ и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов.

При этом, как следует из текста, на перевозку ряда товаров данный запрет распространяться не будет. В частности, это касается различных видов продовольствия, алкогольных напитков, фармацевтических изделий, стекла, моющих веществ.

Уточняется, что постановление вступит в силу 10 октября и будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал указ, предоставляющий правительству полномочия по установлению запрета на грузоперевозки по РФ автотранспортом из «недружественных» стран.