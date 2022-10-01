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Правительство запретило перевозить грузы сторонникам антироссийских санкций

Кабмин запретил перевозки грузов странам, поддержавшим санкции против России

Фото: Rinson Chory / Unsplash

Российское правительство запретило перевозить грузы по стране компаниям из государств, которые ранее поддержали санкции против РФ. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, текст был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 1 октября.

Согласно документу, осуществление грузовых автомобильных перевозок по территории РФ будет запрещено компаниям из таких стран-сторонниц антироссийских санкций, как Великобритания, Норвегия и Украина. Также под ограничения попадут перевозчики из стран Евросоюза. Ранее все указанные государства ввели в отношении граждан РФ и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов.

При этом, как следует из текста, на перевозку ряда товаров данный запрет распространяться не будет. В частности, это касается различных видов продовольствия, алкогольных напитков, фармацевтических изделий, стекла, моющих веществ.

Уточняется, что постановление вступит в силу 10 октября и будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал указ, предоставляющий правительству полномочия по установлению запрета на грузоперевозки по РФ автотранспортом из «недружественных» стран.

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Варвара Кошечкина
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