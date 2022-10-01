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Стало известно о работающих в стиле «Моссада» спецслужбах Украины

В ГУР Минобороны Украины заявили о работе спецслужб в стиле израильской разведки «Моссад»

Фото: Leo Correa / AP

В силовых структурах Украины уже работают засекреченные сотрудники спецслужб в стиле израильской разведки «Моссад». Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов, передает РИА Новости.

При этом никаких деталей он раскрывать не стал, добавив лишь, что ранее сам занимал подобный пост. Буданов также выразил надежду, что такие специалисты «не будут использованы политическим руководством страны».

Израильский «Моссад» проводит различные контртеррористические операции, занимается разведкой. При этом деятельность службы не регулируется на законодательном уровне, ее численность также не разглашается.

В конце июля советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что на Украине уже есть подразделения, «которые занимаются тем, чем занимался "Моссад" в Израиле». Он также добавил, что в стране формируется одна из самых мощных спецслужб мира, которая в итоге «еще будет соревноваться с "Моссадом", ЦРУ и MI6».

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