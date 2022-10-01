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Появились подробности ЧП с загоревшимся самолетом в Севастополе

Губернатор Севастополя сообщил, что при ЧП на аэродроме Бельбек подорвался боекомплект

Фото: МЧС России / Globallookpress.com

При жесткой посадке самолета на аэродроме Бельбек произошел частичный подрыв боекомплекта. Такие подробности ЧП сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал», — написал Развожаев.

О ЧП в Севастополе стало известно в субботу, 1 октября. На аэродроме самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Причина, почему самолет выкатился за полосу, пока не известна.

Telegram-канал «Mash на волне» написал, что загоревшийся на аэродроме самолет был военным.

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Анастасия Шейкина
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