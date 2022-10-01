Появились подробности ЧП с загоревшимся самолетом в Севастополе

Губернатор Севастополя сообщил, что при ЧП на аэродроме Бельбек подорвался боекомплект

При жесткой посадке самолета на аэродроме Бельбек произошел частичный подрыв боекомплекта. Такие подробности ЧП сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал», — написал Развожаев.

О ЧП в Севастополе стало известно в субботу, 1 октября. На аэродроме самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Причина, почему самолет выкатился за полосу, пока не известна.

Telegram-канал «Mash на волне» написал, что загоревшийся на аэродроме самолет был военным.