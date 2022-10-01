В Татарстане откроется выставка керамики

Выставка «Пять стихий» об искусстве керамики Татарстана откроеся в Казани 7 октября

В Казанском Кремле 7 октября откроется выставка «Пять стихий», посвященная искусству керамики Татарстана. Как уточняет «Татар-информ», в дни проведения выставки гостям и жителям республики будут представлены пестречинских мастеров XX века и авторские работы Натальи Пилюгиной XXI века.

Агентство указывает, что в экспозиции представлено более 30 работ Натальи Пилюгиной по реконструкции керамической посуды 1912–1925 годов. Изделия были созданы в учебной мастерской А.И. Ильинского в селе Пестрецы Казанской губернии. По данным ИА «Татар-информ», эта мастерская в 1948 году была включена в коллекционный фонд Этнографического музея, музея народов СССР.

Беседуя с журналистами агентства, автор выставки отметила, что пестречинская керамика по своему уровню приближалась к наиболее известным отечественным производствам того времени и стала одной из немногих в Казанской губернии, кому удалось преодолеть рубеж мелкого ремесленного производства и стать в конце XIX — начале ХХ века «своеобразным художественным центром с оригинальной изобразительной традицией».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылась выставка работ потомственного мастера хохломской росписи, члена союза художников России Надежды Лушиной.