Лидер молдавской оппозиции уличил премьера страны в скрытых доходах

Лидер оппозиционной партии Молдавии Шор уличил премьера Спыну в скрытых доходах

Лидер оппозиционной партии Молдавии «Шор» Илан Шор опубликовал документы, якобы доказывающие наличие скрытых миллионных доходов вице-премьера страны Андрея Спыну. Об этом сообщает портал Unimedia.

Шор опубликовал выписку из банковского счета в Гонконге на имя молдавского вице-премьера. Согласно документу, по состоянию на 1 сентября этого года там было 13,8 миллиона долларов, спустя 18 дней туда перевели еще 2 миллиона.

Шор добавил, что вскоре собирается предоставить еще больше свидетельств о доходах коррумпированных чиновников в окружении президента Молдавии Майи Санду.

Сам лидер оппозиционной партии находится за пределами Молдавии: на родине ему грозит тюремное заключение. С приходом к власти партии «Действие и солидарность» Шора лишили парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.