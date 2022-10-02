В немецком Цвиккау прошли митинги против антироссийских санкций
В немецком городе Цвиккау республики Саксония прошли митинги против проводимой государством политики введения антироссийских санкций, сообщает РИА Новости.
Организаторами акции называют правоэкстремистов «Freie Sachsen» и «Volksstimme Bürgerbündnis Zwickau» (гражданское объединение Голос Народа города Цвиккау). Основными требованиями демонстрации стали призывы к властям пересмотреть санкции в отношении России и отставка правительства ФРГ. На прошлой неделе на аналогичной демонстрации в Цвиккау приняли участие несколько тысяч человек.
В сентябре газета Tagesspiegel опубликовала материал, в котором говорилось, что национальная безопасность Германии находится под угрозой из-за энергетического кризиса и растущей инфляции. Исламистские группировки пытаются воспользоваться нестабильной обстановкой для атаки на инфраструктуры страны. Также немецкому правительству угрожают протестные акции граждан ФРГ.