Бывший премьер Британии Джонсон возглавит партийную группу «Консервативные друзья Украины»

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возглавит партийную группу «Консервативные друзья Украины». Об этом сообщает газета Daily Telegraph, передает ТАСС

«Я очень счастлив, что я освобождаю место для нового президента [группы] "Консервативные друзья Украины" для того, кто по многим аспектам является самым очевидным и наиболее заслуживающим кандидатом на эту роль», — сказал нынешний глава группы депутат Палаты общин британского парламента Джон Уиттингдейл.

Борис Джонсон 7 июля подал в отставку в результате цепочки громких политических скандалов. Политик несколько раз за последние годы подрывал доверие к себе и правительству со стороны британцев.

Его критиковали из-за роскошного ремонта апартаментов на Даунинг-стрит, сделанного на деньги крупного донора партии, из-за вечеринок с алкоголем все на той же Даунинг-стрит, нарушающих жесткий локдаун, введенный самим же Джонсоном.