На станции метро «Лианозово» начался монтаж эскалаторов

На станции метро «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии начался монтаж эскалаторов

Строители приступили к монтажу эскалаторов в строящемся южном вестибюле станции метро «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщил Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

«Южный вестибюль примыкает к существующему подземному пешеходному переходу под Дмитровским шоссе. Он будет соединен с платформой тремя эскалаторами длиной 25 метров», — рассказал он.

Заместитель мэра также сообщил, что предварительно был подготовлен бетонный фундамент под монтаж секций эскалаторов. После их выверки по высоте и осевым линиям начнется установка лестничного полотна.

Монолитные конструкции южного вестибюля полностью готовы. Отделочные работы ведутся в пассажирской зоне: полы, цоколи колонн и стены наклонного хода облицовывают светло-серыми плитами сибирского гранита.

«Цветовая гамма вестибюля гармонично продолжит тему архитектурного облика платформенного участка — в отделке стен используются металлические трехслойные панели с антивандальным покрытием под медь», — отметил генеральный директор компании «Мосметрострой» Сергей Жуков.

В северном вестибюле сооружают перекрытия над платформой. Выход из него соединят с подземным пешеходным переходом под железнодорожными путями Савеловского направления Московской железной дороги. В будущем здесь появится транспортно-пересадочный узел, который объединит одноименную платформу Московских центральных диаметров (МЦД-1) с метро и наземным общественным транспортом.

Станция «Лианозово» строится вместе со станциями «Яхромская» и «Физтех». Все они входят в состав северного участка Люблинско-Дмитровской линии протяженностью около шести километров. Новые станции улучшат транспортную доступность для жителей районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский, Лианозово и Северный.

