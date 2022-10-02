Стало известно об отношении придворных к «кровавым» серьгам Меган Маркл

The Sun: придворные боялись реакции Маркл и не мешали носить «кровавые» серьги от принца

Королевская прислуга испугалась противостоять герцогине Сассекской Меган Маркл после того, как та надела «кровавые» украшения на государственный ужин. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает издание The Sun.

Маркл надела на государственный ужин в октябре 2018 года серьги, подаренные ей наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Отмечается, что это произошло всего через три недели после смерти журналиста Джамаля Хашогги, убийство которого было санкционировано принцем.

Придворные не стали мешать Маркл носить драгоценности, поскольку боялись реакции герцогини и ее мужа принца Гарри.

Сначала в СМИ сообщали, что бриллиантовые серьги появились у герцогини от ювелира, однако вскоре вскрылось, что украшения подарил саудовский принц.

Спустя месяц Маркл снова надела эти серьги на вечеринку в честь 70-летия принца Чарльза в Букингемском дворце. После этого помощник принца Гарри поговорил с ним, чем шокировал его, так как тот не знал, что прессе известна информация о происхождении драгоценностей.

Адвокаты Маркл утверждают, что она не знала о предполагаемой причастности Салмана к убийству.

Кроме того, герцогиню обвинили в издевательствах над персоналом дворца. По словам прислуги, она выгнала двух личных помощников из дома и напугала третьего. Маркл опровергла обвинения и в ответ обвинила помощников в клевете.