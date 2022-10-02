Стало известно об опасениях НАТО о пуске российского «Посейдона»

La Repubblica: НАТО предупредила страны о возможном пуске ядерной суперторпеды «Посейдон»

Разведка НАТО отправила ключевым странам-участницам альянса отчет о передвижениях российской подлодки «Белгород» и возможном испытании суперторпеды «Посейдон», сообщила итальянская газета La Repubblica.

Газета предупредила, что торпеда «Посейдон», оснащенная ядерной боеголовкой, может привести к «радиоактивному цунами». Эффект от ее пуска эксперты сопоставляют с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

При этом спутники США с инфракрасными датчиками для отслеживания российских ракет в случае с «Посейдоном» станут неэффективными: «суперторпеда была спроектирована так, чтобы излучать очень мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более 100 километров в час», отметила La Repubblica.

Разведка Запада уверена, что «Белгород» не выходил за пределы Белого моря и проходит в этом районе испытания.

Ранее раскрыли особенность мощнейшей в мире подводной лодки «Белгород». По данным «Известий», она сможет обслуживать спящие на дне «Посейдоны».

