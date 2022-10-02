Развязку между МКАД и улицами Капотня и Верхние Поля реконструируют в 2023 году

Реконструкцию развязки между МКАД и улицми Капотня и Верхние Поля завершат в 2023 году

Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней планируется завершить к третьему кварталу следующего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Устаревший "клевер” на юго-востоке столицы, плохо справляющийся с большим потоком транспорта, меняют на современную многоуровневую развязку с направленными съездами, а также реконструируют участок МКАД от Бесединского до Косинского шоссе. Реализация этого важного для жителей города дорожного проекта, реализуемого по поручению мэра Москвы, значительно увеличит пропускную способность всего юго-восточного участка Кольцевой автодороги», — сказал Андрей Бочкарев.

Сейчас общая готовность оценивается в 22 процента. Продолжаются работы по строительству опор эстакад, путепровода через железнодорожные пути, башен надземного пешеходного перехода вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе, идет строительство дублера с внутренней стороны МКАД.

«Всего здесь построят и реконструируют более 12 километров дорог, в том числе более 3,5 километра прямого хода кольца с устройством переходно-скоростных полос», — уточнил Андрей Бочкарев.

Благодаря реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней улучшится транспортное обслуживание более чем 700 тысяч жителей Капотни, Люблина, Марьина, Орехово-Борисова Южного, а также подмосковных городов Дзержинского и Котельники.

