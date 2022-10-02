Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Развязку между МКАД и улицами Капотня и Верхние Поля реконструируют в 2023 году

Реконструкцию развязки между МКАД и улицми Капотня и Верхние Поля завершат в 2023 году

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней планируется завершить к третьему кварталу следующего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Устаревший "клевер” на юго-востоке столицы, плохо справляющийся с большим потоком транспорта, меняют на современную многоуровневую развязку с направленными съездами, а также реконструируют участок МКАД от Бесединского до Косинского шоссе. Реализация этого важного для жителей города дорожного проекта, реализуемого по поручению мэра Москвы, значительно увеличит пропускную способность всего юго-восточного участка Кольцевой автодороги», — сказал Андрей Бочкарев.

Сейчас общая готовность оценивается в 22 процента. Продолжаются работы по строительству опор эстакад, путепровода через железнодорожные пути, башен надземного пешеходного перехода вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе, идет строительство дублера с внутренней стороны МКАД.

«Всего здесь построят и реконструируют более 12 километров дорог, в том числе более 3,5 километра прямого хода кольца с устройством переходно-скоростных полос», — уточнил Андрей Бочкарев.

Благодаря реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней улучшится транспортное обслуживание более чем 700 тысяч жителей Капотни, Люблина, Марьина, Орехово-Борисова Южного, а также подмосковных городов Дзержинского и Котельники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Посла России в Италии вызвали в МИД республики
Израиль заявил о подготовке к прибытию новых репатриантов из России и Украины
Стало известно о давлении США на Евросоюз ради большей поддержки Украины
Рудковская рассказала о заниженной стоимости замка Пугачевой
Российские военные описали отход из Красного Лимана
Спецназовец ранил майора российской полиции в ходе спецоперации «Мак»
В Госдуме призвали ждать появления российского аналога SoundCloud
ЕС отреагировал на видео расстрела армянских солдат военнослужащими Азербайджана
Шведских хоккеистов призвали отказаться от поездок в Россию
Названы российские артисты с самыми большими пенсиями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.