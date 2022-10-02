Диетологи предупредили о вреде «полезной» пищевой добавки

JCI Insight: употребление сахарозаменителя в раннем возрасте может привести к болезням

Употребление чрезмерного количества продуктов с сахарозаменителями в подростковом возрасте спустя годы может привести к серьезным проблемам со здоровьем. К такомк выводу пришли диетологи из Университета Южной Калифорнии в исследовании, опубликованном в научном журнале JCI Insight.

Они провели эксперимент на грызунах. Молодым крысам давали несколько видов сахарозаменителя. Продукт провоцировал нарушение памяти и изменения в областях мозга.

При этом выяснилось, что подсластитель влияет на метаболизм, что может привести к сахарному диабету. Кроме того, в кишечнике грызунов изменились процессы, которые связаны с переработкой глюкозы, и сократилось число рецепторов на языке, отвечающих за распознавание сладкого.

Специалисты перечислили подсластители, способные навредить организму. Среди них сахарин — канцероген, организм его не усваивает. Аспартам увеличивает риск развития рака печени и легких, а также ведет к повреждению мозга. Цикламат вызывает почечную недостаточность и запрещен в нескольких странах. Ацесульфам калия считается канцерогеном, но часто присутствует в газированных напитках. Ксилит содержит много калорий и может вызвать сбой в обмене веществ.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев предупредил, что употребление некоторых пищевых добавок приводит к появлению головной боли. «Сахарозаменитель аспартам и усилитель вкуса глутамат тоже могут вызывать мигренозные атаки», — отметил Хорошев.