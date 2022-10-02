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Вильфанд спрогнозировал «суперхолодный» октябрь в ряде регионов

Глава Гидрометцентра Вильфанд: в ДФО и СФО температура опустится до 8-15 градусов мороза

Фото: Александр Кряжев / РИА Новсти

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал очень холодную погоду в начале октября в ряде регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов (ДФО и СФО). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Новосибирской, Иркутской областях, а также в Красноярском, Алтайском, Забайкальском краях, Тыве и Бурятии температура будет опускаться до 8-15 градусов мороза, соответствуя показателям ноября.

«Это не зима еще, конечно, но внушительно», — отметил он.

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