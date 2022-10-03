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Посла России в Польше вызвали в МИД из-за референдумов

Посла в Варшаве вызвали в МИД Польши из-за вхождения четырех субъектов в состав России

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши из-за вхождения четырех субъектов в состав России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. Об этом пишет ТАСС.

Андреев должен прибыть в ведомство к 11:00 по местному времени (12:00 мск). Замминистра Марчин Пшидач, комментируя произошедшее, добавил, что на данный момент отношения Москвы и Варшавы «в основном заморожены». По его словам, контакты в основном поддерживаются именно через Андреева.

До этого в министерства иностранных дел были также вызваны послы России в Латвии, Швеции, Дании, Италии и Германии и Великобритании. Дипломатам выражали протест в связи с изменением количества субъектов в составе России и референдумов, на которых голосовали за такое решение. Голосование прошло с 23 по 27 сентября. Подписание договоров о вхождении в состав России четырех новых регионов состоялось 30 сентября в Кремле.

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Виктория Кондратьева
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