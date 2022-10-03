Туристы сняли на видео сход лавины и успели убежать

Сошедшую на палаточный лагерь на Эвересте лавину сняли на видео

В Непале на горе Эверест туристы сняли на видео сход огромной лавины. Видео появилось в Twitter-аккаунте непальской журналистки Шристи Кафле (Shristi Kafle).

Отмечалось, что лавина сошла между палаточными лагерями номер один и два в предгорьях Манаслу, где находилась туристическая группа. На кадрах видно, как с гор несется огромный поток снежной массы, накрывающей облаком все на пути. Очевидцы природного явления в спешке покидают лагерь, однако продолжают на бегу снимать происходящее на телефон.

Спустя некоторое время после публикации журналистка сообщила, что не все успели скрыться от лавины. В итоге один из главных и опытных горных гидов народа шерпа был объявлен пропавшим без вести. Его поиски продолжаются. Также сообщалось, что в связи с непогодой выходы из палаточного лагеря номер три отменены.