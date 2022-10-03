В Госдуму внесли обновленный законопроект о выплатах мобилизованным

Сообщение об отзыве проекта о выплатах мобилизованным оказалось частично недостоверным

Сообщение о том, что депутаты Госдумы отозвали законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей мобилизованным гражданам, оказалось частично недостоверным. В конце сентября на рассмотрение был внесен обновленный вариант документа.

Первоисточником этих данных выступил пост, опубликованный днем 2 октября в Telegram-канале «Россия на игле». В нем утверждается, что депутаты Госдумы отозвали проект закона № 200027-8 «О мерах государственной поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей, а также о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Как отмечает автор публикации, этот законопроект предусматривал введение единовременной выплаты в 300 тысяч рублей для мобилизованных, освобождение их от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам, а также освобождение от налога на имущество и компенсацию 50 процентов стоимости ОСАГО.

Кроме того, законопроект предлагал компенсировать мобилизованным гражданам расходы на оплату ЖКХ в размере 50 процентов и ежемесячно выплачивать пособия для детей до трех лет и пособия беременным женам мобилизованных.

Автор Telegram-канала «Россия на игле» обратил внимание, что причина отзыва не называется. «В России так, сначала пообещают, потом отзывают», — пишет он.

В качестве источника указана ссылка на сайт Системы обеспечения законодательной деятельности, где говорится, что законопроект отозвали 29 сентября.

Telegram-канал «Война с фейками» обратил внимание, что 28 сентября в Госдуму внесли на рассмотрение проект закона № 201778-8 с аналогичным названием.

Отмечается, что новый проект сохранил большинство положений своего предшественника. В частности, он тоже предусматривает введение единовременной выплаты в 300 тысяч рублей мобилизованным, освобождение их от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам, выплату ежемесячного пособия для детей до трех лет, а также пособия для беременной супруги мобилизованного и выплату компенсации 50 процентов стоимости ОСАГО.

Помимо этого, новый законопроект предусматривает освобождение мобилизованных граждан и членов их семей от платы за жилые помещения, коммунальные услуги, взносов за капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством России.

Из этого можно сделать вывод, что первый проект, вероятно, был отозван для дальнейшей доработки.

Сообщение о том, что депутаты Госдумы отозвали проект закона о помощи мобилизованным, не получило широкого распространения в СМИ. Об этом написали News.ru, «Общественная служба новостей» и Readovka67.ru. Причем первое и третье СМИ предположили, что текст правовой нормы отправили на доработку.

В то же время эта информация часто встречалась в соцсетях. Например, во «ВКонтакте» посты на эту тему можно было встретить у некоторых пользователей, причем все они цитировали Telegram-канал «Россия на игле».

Также публикации об отзыве законопроекта были замечены в «Одноклассниках», например, в сообществах «Вологодская область»(6 тысяч участников) и «Сказки из склепа» (58 участников).

Пост на эту тему появился и в Telegram-канале «Сталингулаг».