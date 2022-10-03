В России выявили 24 158 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 24 158 случаев COVID-19 за сутки

В России за сутки выявили 24 158 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 073 185, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 3 октября.

Днем ранее число заболевших составило 30 085.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Петербурге (1750), Москве (1528) и Челябинской области (947). Меньше всего — на Чукотке (2 случая), в Тыве (5 случаев), а также в Ненецком автономном округе (6 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1088. За этот же период 35 294 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 175 902.

За сутки умер 91 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 387 559 человек.