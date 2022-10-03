Приезжий мужчина избил пассажира в московском метро из-за его внешнего вида

В Москве приезжий напал на пассажира на станции метро «Кунцевская» из-за его внешнего вида

В Москве полицейские возбудили уголовное дело о побоях в отношении 30-летнего приезжего мужчины, напавшего на пассажира метро. Об этом сообщил «Ленте.ру» начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

По данным полиции, инцидент произошел на платформе станции метро «Кунцевская». Фигурант подошел к незнакомому 37-летнему мужчине и стал придираться к его внешнему виду, после чего не менее десяти раз ударил его руками и ногами по голове и телу.

Момент конфликта сняли камеры видеонаблюдения.

Нападавший был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы на станции метро «Алтуфьево», после чего его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. В отношении него избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.