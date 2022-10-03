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Раскрыта связь между помолвочным кольцом и характером девушки

Ювелирный эксперт Уолш: помолвочные кольца с обрамлением предпочитают общительные девушки

Фото: unsplash

Эксперт ювелирного бренда 77 Diamonds Аня Уолш раскрыла связь между помолвочным кольцом и характером девушки. Комментарий специалистки приводит The Sun.

По словам представительницы данной марки, золотые, серебряные или платиновые кольца с одним камнем предпочитают придерживающиеся традиционных взглядов невесты, склонные к планированию будущего. В свою очередь, изделия, где крупный камень обрамлен более мелкими, выбирают общительные девушки, любящие гламурный образ жизни. При этом украшение с тремя камнями характеризует обладательницу как романтичную, оптимистичную и способную справляться с любыми препятствиями, отметила собеседница издания.

Кроме того, Уолш заявила, что поклонницам колец с цветными драгоценными камнями присущи смелость и предприимчивость. В то же время винтажные изделия стремятся приобрести те, кому нравится выделяться. «Они хотят, чтобы их украшения рассказывали историю, и понимают, что светлое будущее не может быть построено без мудрости прошлого», — описала последний тип эксперт.

В мае профессиональный стилист Эмма Лайтбаун из Лондона раскрыла связь между обувью человека и его характером. По словам специалистки, кеды американского бренда Converse выбирают разносторонние личности. Любителям марки Dr. Martens, в свою очередь, свойственны бунтарские черты, отметила она.

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Алина Гостева
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