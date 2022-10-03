Европе пообещали сложности в поиске альтернатив российскому газу

Премьер Греции Мицотакис: ЕС не сможет найти альтернативу газу из России

В ближайшее время страны ЕС не смогут найти альтернативу российскому газу. Сложности пообещал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, его слова приводит Bloomberg.

Он уточнил, что поиски замены зависят как от физических, так и от экономических факторов. По его словам, в полном объеме страны блока восстановить потери не смогут. «В первом квартале 2022 года, по официальным оценкам, Европейский Союз заплатил за импорт газа на 62 миллиарда евро больше, чем годом ранее», — констатировал Мицотакис.

«Столкнувшись с огромными затратами, предприятия и домашние хозяйства должны экономить энергию и переходить на альтернативные виды топлива. Все это необходимо», — добавил премьер и призвал к разумному подходу в такой политике.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), уже в феврале хранилища газа в Европе могут опустеть до 5 процентов. Такой сценарий возможен если поставки российского газа по трубам в регион полностью прекратятся, а предложение сжиженного природного газа (СПГ) будет ограниченным. По состоянию на конец сентября газовые хранилища в странах ЕС заполнены на 90 процентов.