Эндокринолог назвала самые полезные крупы для людей с некоторыми болезнями

Врач Юлия Шишкова: больным диабетом нужно есть овсянку, а людям с раком — манную крупу

Людям с раком нужно есть манную и кукурузную крупы, а больным диабетом — овсянку, утверждает врач-эндокринолог клиники «МедикСити», кандидат медицинских наук, ассистент кафедры эндокринологии и диабетологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Юлия Шишкова. Самые полезные крупы для людей, страдающих некоторыми болезнями, она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Шишкова указала на то, что при выборе крупы нужно учитывать проблемы со здоровьем. «Так, пациенты с диабетом должны выбирать крупы минимально механически обработанные: овсяную крупу или минимально обработанные хлопья, гречку-ядрицу, бурый рис, перловую крупу», — объяснила она.

По словам эксперта, людям с дефицитом веса, онкологическими заболеваниями, туберкулезом, тяжелыми травмами, болезнями желудка и кишечника подойдут механически обработанные и измельченные крупы. «Например, манная и кукурузная крупы, гречневый продел, шлифованный и пропаренный рис», — посоветовала она.

Тем, кто страдает от целиакии, важно придерживаться безглютеновой диеты. «Им рекомендуется отдавать предпочтение кукурузной крупе, гречке, пшену и рису. Овес не содержит глютена, но часто хранится на складах вместе с пшеницей, поэтому глютен в нем все же может содержаться», — сообщила Шишкова.

Ранее эндокринологи сообщили, что употребление лука способно существенно снизить уровень сахара в крови и бороться с диабетом второго типа. Ученые обнаружили, что экстракт лука Allium cepa может снизить высокий уровень сахара в крови при приеме вместе с лекарственным препаратом метформином, который является основным препаратом при лечении сахарного диабета второго типа.