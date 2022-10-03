Раскрыт главный критерий для желающих получить миллион рублей от «ВКонтакте»

«ВКонтакте» выделит 15 миллионов рублей на поддержку культурных проектов

«ВКонтакте» объявила о старте второго сезона грантовой программы для проектов и мероприятий в сфере культуры и выделит 15 миллионов рублей на поддержку проектов. Соответствующая информация раскрыта в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Известно, что получить грант на продвижение в соцсети смогут музеи, театры, филармонии, выставочные центры, арт-пространства, онлайн-проекты и другие культурные институции — частные, общественные и государственные, в том числе авторские проекты: выставочные центры, арт-пространства и культурные объединения — число подписчиков не имеет значения. Главный критерий для желающих получить помощь — вовлеченность аудитории, активное взаимодействие с ней и регулярное использование актуальных инструментов «ВКонтакте»: например, чат-бота, опросов, статей, клипов, историй, звонков или прямых трансляций.

Оценивать актуальность проекта и определять победителей будет команда «ВКонтакте», грант можно будет получить как на продвижение отдельного мероприятия, так и на долгосрочное развитие. В этот раз бюджет на поддержку вырос с 14 до 15 миллионов рублей. Каждые три месяца можно будет подавать заявку на ежеквартальный грант в размере 100 тысяч рублей: заявки принимаются до 1 декабря, 1 марта, 1 июня и 1 сентября. Также раз в год у культурных проектов есть шанс получить шесть грантов по миллиону рублей и десять — по 500 тысяч рублей. Все заявки на годовой грант принимаются до 1 декабря.

«Для нас крайне важно, чтобы каждое творческое объединение, вне зависимости от размера и возможностей, могло представить себя и свой уникальный проект на платформе "ВКонтакте". Обновленная программа цифровых грантов помогает быстро и просто привлекать внимание миллионной аудитории пользователей к интересным проектам. Мы знаем, насколько творческим организациям сегодня важна финансовая поддержка, поэтому аккумулируем весь наш опыт, чтобы помочь победителям с продвижением, созданием уникальных онлайн-проектов и поиском аудитории», — заметила директор по стратегическим проектам «ВКонтакте» Зера Черешнева.

Отмечается, что в рамках первого сезона грантовой программы финансовую поддержку от «ВКонтакте» получили сразу 40 культурных проектов. Среди них оказались как крупные организации, такие как Государственный исторический музей и Мариинский театр, так и региональные учреждения: например, Вятский музей и Саратовский музей-заповедник.