Одежда в стиле нижнего белья стала новым трендом

Who What Wear: бюстье и прозрачные наряды стали новым трендом

Редактор портала Who What Wear Индия Браун назвала одежду в стиле нижнего белья новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам эксперта, актуальными стали облегающие юбки длины миди из кожи и шелка с прозрачными и кружевными вставками. Подобные изделия ранее использовались в качестве нижнего слоя нарядов, отметила специалистка. В то же время популярности по-прежнему не утратили бюстье и корсеты. Данные предметы гардероба появились в линейках известных брендов, включая Prada, Bottega Veneta и Versace.

Кроме того, в список вошли прозрачные наряды. Например, платья или брюки, надетые поверх бра и трусов. В свою очередь, в моде оказалось само нижнее белье, которое видно из-под одежды. «Популярностью пользуются черные комплекты, но я бы также отдала предпочтение цветным вариантам, подобным тем, что были представлены на показе марки Bottega Veneta», — отметила Браун.

Ранее в сентябре модные редакторы назвали выставленное напоказ нижнее белье трендом осени 2022 года. По словам экспертов, тенденция стала набирать популярность прошлой весной благодаря дизайнеру Миучче Праде. Кроме того, упомянутый тренд можно наблюдать в осенне-зимних коллекциях одежды модных домов Dolce & Gabbana и Dior.