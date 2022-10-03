Марат Хуснуллин рассказал о восстановлении в ЛНР 580 объектов

Марат Хуснуллин: российские специалисты восстановили в ЛНР 580 объектов

Российские специалисты восстановили в Луганской Народной республике 580 объектов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, передает Луганский Информационный Центр.

«Мы с руководством региона организовали совместную работу. У нас порядка тысячи объектов находятся в строительстве и ремонте. Это немаленький объем. Мы работаем как по линии оказания шефской помощи, также и работе с федеральными заказчиками. Из тысячи объектов 580 уже восстановлено. Это и садики, и школы, и объекты для подготовки к зиме», — сообщил зампред правительства.

Также Марат Хуснуллин подчеркнул, что специалисты коммунальных и строительных служб ЛНР показывают высокий уровень профессионализма. «Сейчас все наши силы, вся наша работа направлена на то, чтобы подготовиться к зиме. И хочу отметить высокий уровень работы всех коммунальных, строительных служб Луганской Народной Республики», — сказал он.

Хуснуллин добавил, что также в Республике будет отремонтировано 200 километров дорог.

Ранее российские регионы выразили готовность оказать помощь ЛНР в налаживании мирной жизни в районах и городах Республики. Астраханская область взяла шефство над Кременским районом, Ульяновская — над Лутугинским, Иркутская область — над Кировском, Брянская область — над Брянкой, Калужская — над Первомайском, Севастополь — над Старобельским районом. Медики и дорожники из Башкортостана работают в Красном Луче. Соглашение о сотрудничестве заключили Вологодская область и Алчевск, Ставропольский край и Антрацитовский район, Республика Коми и Ровеньки, Волгоградская область и Станично-Луганский район, Омская область и Стаханов, Северодонецк и Пермский край. Краснодонский район заключил соглашения с Тюменской и Курганской областями, Алтайский край принимает участие в восстановлении Славяносербского района, Воронежская область — Меловского, Марковского и Новопсковского, Новосибирская — Беловодского, Саратовская — Сватовского, Белгородская — Белокуракинского и Троицкого. Москва и Луганск стали городами-побратимами.