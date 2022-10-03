Попытку 64-летней Мадонны омолодиться с помощью одежды высмеяли в сети

Фанаты подвергли критике внешний вид певицы Мадонны за попытку омолодиться

Попытку американской поп-исполнительница Мадонны омолодиться с помощью одежды высмеяли в сети. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

64-летняя знаменитость попала в объектив папарацци в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, США. Певица была одета в черную длинную куртку, широкие брюки и толстовку, оформленную принтами на груди и рукавах. Ее образ дополнили очки и кожаная сумка в тон одежде.

Фанаты подвергли критике внешний вид Мадонны за неудачную попытку выглядеть моложе своего возраста в комментариях под материалом. «Старушка, выглядящая как подросток», «Боже, какие у нее отвратительные ногти и волосы. Она во всех смыслах выглядит слишком ужасно. Это не передать словами», «Типичная бабушка, которая хочет быть ближе к молодежи», «Это печально. У нее есть миллиарды, но она все еще выставляет себя дурой», «Страшная!» — высказывались они.

В августе Мадонна снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. Знаменитость поделилась в соцсетях серией фото, на которых запечатлена в корсете с полупрозрачным верхом и сетчатых чулках.