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Россиянин убил монтировкой пожилого отчима и закопал его тело в поле

В Иркутской области мужчина убил монтировкой 66-летнего отчима и год получал его пенсию

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Иркутской области суд арестовал местного жителя за убийство 66-летнего отчима. Об этом в понедельник, 3 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2021 году фигурант поссорился с пенсионером в лесу недалеко от деревни Касьяновка. Пасынок взял монтировку и ударил ей несколько раз родственника по голове, нанеся смертельные травмы. Затем россиянин закопал тело погибшего в поле и сбежал.

Известно, что фигурант больше года получал пенсию за отчима, уточняет «Комсомольская правда». Однако правоохранители задержали его. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

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Екатерина Власова
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