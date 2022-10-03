Румынские силовики провели обыски в подконтрольной «Газпрому» компании

В Румынии провели обыски в офисах компании NIS Petrol, подконтрольной «Газпрому»

Румынское Управление по расследованию организованной преступности (DIICOT) 3 октября провело обыски в домах и офисах, связанных с компанией NIS Petrol, подконтрольной «Газпрому». Об этом сообщает агентство Agerpress.

Обыски прошли в штаб-квартире компании в Тимишоаре, на рабочих местах и в домах некоторых сотрудников, в том числе в столице страны Бухаресте. Сообщается, что они связаны с расследованием раскрытия секретной информации и несанкционированной передачи данных.

Издание News.ro добавляет, что раскрытые данные содержали информацию о месторождении сырой нефти в Румынии. Следователи изъяли документы и компьютеры.

Прокуроры прибыли в несколько мест в Тимишоаре и Бухаресте, принадлежащих компании, контролируемой российской компанией «Газпром нефть», в рамках уголовного расследования, направленного на незаконную передачу компьютерных данных и служебной тайны, сообщили Agerpress источники в судебных органах.

РБК со ссылкой на компанию поясняет, что 50 процентами сербской NIS Petrol владеет «Газпром нефть», 29,87 процента акций владеет Сербия. NIS занимается разведкой и добычей нефти и газа в Румынии и в Боснии и Герцеговине, а также управляет более 400 АЗС в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии.

