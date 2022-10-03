Разместившихся в поле мобилизованных в Омске переселили в помещения

Разместившихся в поле мобилизованных в Омске переселили в теплое помещение

Сообщение о том, что мобилизованных в Омске граждан высадили и разместили в поле, оказалось частично достоверным.

В информационном Telegram-канале «Норильск фото/видео/события», насчитывающем 22 тысячи подписчиков, 2 октября появилось видео, автор которого утверждает, что мобилизованные в Омске граждане вынуждены жить в поле.

На кадрах запечатлено, как несколько групп людей собирают хворост и жгут костры в поле ночью, рядом стоят рюкзаки со снаряжением. За кадром мужчина рассказывает, что мобилизованных из Норильска и других городов — всего, по его словам, «человек 500, если не больше», — оставили в поле в ожидании заселения в казармы. В заключение он сообщает, что группу обещали заселить на следующий день, однако он не знает, произойдет это или нет.

Источник издания NGS55.RU рассказал, что норильчане действительно провели на улице, около учебного центра ВДВ, около шести часов — с 18 вечера до полуночи. Однако затем их разместили в некоем просторном помещении, похожем на спортзал. Позднее также появились снимки, на которых запечатлены спальные места и питание мобилизованных в Омске.

Кроме того, 3 октября в сети появилось видео от мобилизованных бойцов, прибывших в Омск: они также описывают условия своего размещения. «Говорят, что якобы все плохо, воды нет, не кормят, лежим и спим на полу. К нам это вообще никакого отношения не имеет. Хочу сказать обратное: нас кормят, нас одевают, у нас все хорошо, вода и еда есть, лежим в комфорте и теплоте», — говорят они.

Двумя днями ранее Общественная палата Омской области поделилась фотографиями полевого лагеря, где расквартировывают призванных в ходе частичной мобилизации. На кадрах с места событий виден быт мобилизованных: в частности, видны армейские палатки с трубками от установленных печей, а также дрова.

Информация о том, что мобилизованных в Норильске разместили в открытом поле, не получила широкого распространения в СМИ — ее осветили несколько региональных изданий (к примеру, «Дела.ру», «Главный региональный», «Новости восточной ленты»). Кроме того, она обсуждалась в соцсетях.