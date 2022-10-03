Назван способ обнаружить онкологию на самой ранней стадии

Онколог Бяхов заявил, что обследования на наличие рака стоит регулярно проходить с 50 лет

Замдиректора по онкологии ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр ДЗМ», онколог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Бяхов в беседе с Ura.ru назвал способ, который может помочь человеку обнаружить у себя наличие онкологии на самой ранней стадии.

«Когда признаки появляются, значит уже есть рак. Поэтому в рамках диагностики это должны быть абсолютно здоровые люди, которые регулярно с определенного возраста делают колоноскопию, кал и кровь сдают на анализы. Если в семье все здоровы, то анализы нужно сдавать с 50 лет. Если кто-то из близких родственников заболел, то отнимается 10 лет и начинается обследование. Например, отец заболел в 60 лет, то в 50 другим членам семьи нужно проходить обследование», — заявил специалист.

Врач подчеркнул, что вероятность того, что человек сможет сам заметить развитие опухоли на ранних стадиях, практически равна нулю, поскольку отсутствую какие-либо видимые симптомы. По его словам, они, как правило, появляются на второй или третьей стадии, когда опухоль увеличивается, поэтому, чтобы своевременно обнаружить проблему, необходимо регулярно обследоваться.

Ранее онколог Андрей Воробьев рассказал о проведенном исследовании, по результатам которого удалось назвать три главных признака неизлечимой стадии рака у человека. По его словам, ученые старались проанализировать тяжесть имеющихся симптомов рака у пациентов, находящихся в отделении паллиативной помощи, а также изучить факторы, которые позволили бы улучшить их состояние.