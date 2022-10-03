Пьяный российский полицейский устроил ДТП с пострадавшими

В Ленинградской области пьяный глава отдела МВД устроил массовое ДТП с тремя пострадавшими

В Ленинградской области задержали устроившего массовое ДТП 40-летнего начальника отделения по исполнению административного законодательства УМВД по Выборгскому району. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает 47news.ru.

По данным издания, вечером 2 октября на третьем километре дороги «Подъезд к Выборгу» автомобиль полицейского Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и врезался в Renault Sandero и в Ford, который отбросило на Skoda. Правоохранитель хотел сбежать с места происшествия в лес, однако его поймали водители.

Позже выяснилось, что фигурант был сильно пьян. Известно, что пострадали трое: пассажир, водитель Ford и водитель Skoda находятся в больнице, а глава отела МВД получил ушиб живота.

У полицейского изъяли пистолет с боевыми патронами. Следственный комитет России по Ленинградской области проводит проверку по факту произошедшего.