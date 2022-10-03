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В Евросоюзе возник раскол по вопросу ограничений на российскую нефть

Politico: введение новых санкций ЕС против России может затянуться из-за разногласий
СюжетСанкции против России:

Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

Введение новых санкций Евросоюза против России может затянуться, поскольку между странами объединения возник раскол по вопросу введения ограничений на цены на российскую нефть. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в ЕС.

Среди стран, выступивших против введения новых рестрикций на нефть, — Венгрия, Кипр, Греция и Мальта, чей танкерный флот перевозит большую часть российской нефти в ЕС. Послы стран объединения должны встретиться утром в понедельник, 3 октября, и обсудить новый пакет санкций.

Каждая страна ЕС имеет право вето в решении внешнеполитических вопросов. Это в том числе позволяет единолично заблокировать пакет новых санкций. Будапешт настаивает, чтобы ему предоставили особые условия. Например, разрешили реэкспортировать российскую нефть в соседние страны ЕС (страна продолжает получать нефть по трубопроводу). Тем не менее в объединении не торопятся соглашаться на такой шаг, поскольку это может дать Венгрии сильное преимущество на европейском рынке.

Новый пакет санкций обсуждают в связи с присоединением к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов. Страны ЕС считают голосование незаконным.

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Виктория Кондратьева
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