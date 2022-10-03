Молодого россиянина арестовали за изнасилование двухлетнего мальчика

Под Новосибирском россиянина арестовали за изнасилование двухлетнего сына сожительницы

В Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 18-летнего молодого человека, подозреваемого в сексуальном насилии в отношении ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Кристина Оберемченко.

В начале 2022 года семейная пара с двухлетним сыном и трехлетней дочерью поселила в своей квартире молодого человека, так как ему негде было жить, уточняет Газета.ру. Вскоре жена стала изменять супругу с новым соседом, после чего обиженный мужчина уехал от возлюбленной в Алтайский край. А женщина продолжила сожительствовать с квартирантом.

По словам источника «Ленты.ру», в конце августа мать решила отвезти детей на обследование в поликлинику. Врачи диагностировали у мальчика повреждения внутренних органов. Медики предположили, что ребенка изнасиловали и обратились с заявлением в полицию. Фигуранта задержали в начале прошлой недели, он не признал вину. Сейчас молодой человек арестован и находится в СИЗО.

СКР проведет проверку в отношении работников органов опеки и попечительства, добавили в ведомстве.