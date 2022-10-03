Инфляция в Турции обновила рекорд с начала века

Инфляция в Турции достигла рекордных с начала века 83,5 процента

По итогам сентября инфляция в Турции достигла 83,5 процента, что на 3,3 процентных пункта больше, чем в августе. Рост цен обновил рекорд с начала века, сообщает «Интерфакс».

Такая ситуация наблюдается на фоне падения курса турецкой лиры по отношению к доллару до исторического минимума, роста цен на электричество и газ. Стоимость жилья и коммунальных услуг выросла на 84,7 процента, транспорта — на 117,7 процента, энергоносители подорожали на 133 процента, а продукты питания и безалкогольные напитки — на 93,1 процента.

Причиной рекордной инфляции остается политика президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который является приверженцем альтернативной экономической теории о влиянии ключевой ставки на инфляцию.

Согласно убеждениям многолетнего лидера государства, снижение ставки ведет к укреплению национальной валюты и падению инфляции. После увольнения нескольких глав Центробанка Турции, не согласных с таким подходом, Эрдоган нашел чиновника, готового реализовывать его программу.

На этом фоне инфляция в стране ускоряется 16 месяцев подряд, несмотря на заверения руководства страны в том, что вскоре тренд изменится. В последний раз турецкий ЦБ опустил ставку 22 сентября до 12 процентов. При этом Эрдоган намерен довести снижение до 10 процентов.