Робби Уильямс пообещал «секс и наркотики» в документальном фильме о самом себе

Робби Уильямс пообещал много «секса и наркотиков» в документальном фильме о самом себе

48-летний британский певец Робби Уильямс поделился подробностями предстоящего документального фильма о самом себе. Об этом сообщает Daily Mail.

Исполнитель поведал, что съемки проекта от студии Netflix, посвященного его жизни, еще не начались, однако будут проходить без каких-либо ограничений.

«Фильм будет полон секса, наркотиков и психических заболеваний. Никаких правил. Большинство людей хотят сделать какую-то очищенную версию себя, потому что они боятся выдать слишком много своей реальной жизни. Зрители могут заметить подобное, а я не очень хорошо реагирую на такое как зритель, поэтому я не буду этого делать», — отметил артист.

Уильямс добавил, что не планировал задействовать своих четверых детей, девятилетнего Тедди, семилетнего Чарльтона, трехлетнего Коко и двухлетнего Бо, в съемках шоу: «Я не думаю, что дети будут вовлечены. Я буду выдавать слишком много информации о внутренней работе моего разума».

Сообщается, что часть съемок документального фильма будет проходить в особняке певца в Лондоне.

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