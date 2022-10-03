Россиянам спрогнозировали курс рубля в октябре

Экономист Бабин допустил падение рубля к китайскому юаню и гонконгскому доллару в октябре

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что в октябре на рубль продолжат давить санкции и динамики сырьевых цен. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

«На российском валютном рынке наблюдается активный переток средств из валют недружественных стран в валюты дружественных из-за опасений санкций, который могут затронуть в том числе НКЦ, что приведет к блокировке операций с недружественными валютами», — отметил экономист.

Бабин добавил, что позже курсы доллара и евро укрепились к рублю. В таких обстоятельствах сложно предположить, какой станет динамика национальной валюты. Однако эксперт допустил падение рубля к китайскому юаню и гонконгскому доллару и спрогнозировал, что это произойдет в октябре.

По словам специалиста, на рубль также повлияет падение сырьевых цен, которое повлечет за собой сокращение притока иностранной валюты на российский рынок и поставит под вопрос безопасность рубля.