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Россиянам спрогнозировали курс рубля в октябре

Экономист Бабин допустил падение рубля к китайскому юаню и гонконгскому доллару в октябре

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что в октябре на рубль продолжат давить санкции и динамики сырьевых цен. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

«На российском валютном рынке наблюдается активный переток средств из валют недружественных стран в валюты дружественных из-за опасений санкций, который могут затронуть в том числе НКЦ, что приведет к блокировке операций с недружественными валютами», — отметил экономист.

Бабин добавил, что позже курсы доллара и евро укрепились к рублю. В таких обстоятельствах сложно предположить, какой станет динамика национальной валюты. Однако эксперт допустил падение рубля к китайскому юаню и гонконгскому доллару и спрогнозировал, что это произойдет в октябре.

По словам специалиста, на рубль также повлияет падение сырьевых цен, которое повлечет за собой сокращение притока иностранной валюты на российский рынок и поставит под вопрос безопасность рубля.

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Марина Совина
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