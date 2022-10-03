Умерла выступившая со скандальной речью на «Оскаре» актриса

В возрасте 75 лет умерла актриса Сачин Литтлфезер

Ушла из жизни актриса Сачин Литтлфезер. Об этом сообщает Deadline.

Артистка скончалась в возрасте 75 лет. Причина смерти не раскрывается.

Литтлферез была коренной американкой. В 1973 году во время церемонии награждения «Оскар» Сачин поднялась на сцену и отказалась от награды для актера Марлона Брандо, выступая от его имени. Все произошло по просьбе самого артиста, который должен был получить премию за роль Вито Корлеоне в «Крестном отце».

В своей речи Литтлферез обвинила Голливуд в несправедливом отношении к коренным народам Америки, вызвав недовольство у публики. Уточняется, что это была первая церемония, которая транслировалась по спутнику на весь мир. Поскольку у Литтлфезер не было вечернего платья, она появилась на мероприятии, облачившись в оленью кожу, как посоветовал ей Марлон.

Как утверждала артистка, после своей скандальной речи она была внесена в «черный список» Голливуда. В августе 2022 года Американская киноакадемия официально извинилась перед Сачин.

Среди работ с участием Литтлфезер — «Подстрели солнце » (1978), «Зимний ястреб» (1975), «Джонни Огненное облако» (1975), «Процесс Билли Джека» (1974) и другие.

