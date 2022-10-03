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Найдена двухголовая морская черепаха с двумя характерами

Daily Star: черепаху-мутанта с двумя головами нашли в Малайзии

Фото: Pen News / Abidah Zaaba

Сотрудники организации по охране черепах Lang Tengah Turtle Watch нашли на острове Ланг-Тенгах в Малайзии двухголовую морскую черепаху-мутанта с двумя разными характерами. Об этом сообщает Daily Star.

Необычную рептилию заметила сотрудница организации Абида Зааба. Когда она показала ее коллегам, они обратили внимание, что две половины черепахи ведут себя по-разному, причем правая голова стремится доминировать.

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По словам руководительницы организации Се Линг, удивительнее всего, что черепаха смогла выжить. «Такое происходит очень редко. Это первый раз, когда я вижу живую двухголовую черепаху. Врожденные аномалии могут привести к гибели эмбриона, поскольку измененные фенотипы могут быть несовместимы с жизнью», — пояснила она.

Двухголовым особям приходится постоянно бороться за выживание. «Даже у здоровых морских черепах низкая выживаемость. Только один из тысячи детенышей доживает до зрелого возраста», — добавила Линг.

Она утверждает, что из 88,7 тысячи черепашек, появившихся на свет под надзором ее организации за последние шесть лет, было всего несколько двухголовых.

Двухголовую черепаху направили в заповедник, которым руководит государственный Департамент рыбного хозяйства.

Ранее сообщалось, что двухголовой средиземноморской черепахе по кличке Янус, считающейся самой старой в мире, исполнилось 25 лет. У нее два сердца, две пары легких и два разных характера.

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Алиса Дмитриева
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