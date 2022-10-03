Оценена готовность россиян копить в юанях

ВЦИОМ: 64% россиян хотят хранить сбережения в рублях, 10% готовы копить в юанях

Большинство россиян (80 процентов) не хотели бы покупать наличные доллары и евро, даже если бы у них была такая возможность, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РБК.

У 13 процентов есть желание приобрести валюту, а у четырех процентов уже есть доллары и евро. Около 64 процентов хотят хранить сбережения в рублях. Также эксперты оценили готовность россиян копить в юанях, около 10 процентов опрошенных планируют хранить сбережения в китайской валюте.

Еще восемь процентов — в долларах, три процента проголосовали за евро, один процент — за гонконгский доллар. Среди желающих приобрести валюту больше всего людей от 18 до 34 лет. При этом чем хуже материальное положение респондентов, тем лучше они относятся к валюте, показал опрос.

Также согласно данным ВЦИОМ, после начала спецоперации на Украине и ввода санкций Запада 21 процент россиян заявил о сокращении накоплений, а 5 процентов — о росте.