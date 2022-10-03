Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Топившая падчерицу в унитазе российская учительница предстанет перед судом

Под Волгоградом осудят учительницу, приложившую к голове падчерицы раскаленный утюг

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Волгоградской области 40-летнюю местную жительницу осудят за истязание восьмилетней падчерицы. Об этом в понедельник, 3 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с мая по июнь этого года в частном доме на Комсомольской улице в поселке Красный Октябрь мачеха из-за неприязни к девочке регулярно избивала ее. Как уточняет издание V1.ru, фигурантка много лет работала учительницей информатики. Кроме того, в один из дней она взяла раскаленный утюг и приложила его к голове ребенка, после чего избила девочку до потери сознания.

В июне обвиняемая сначала избила падчерицу руками и ногами, а затем опустила ее голову в унитаз и стала смывать воду. Посчитав, что этого недостаточно, она отхлестала девочку ремнем.

Не выдержав издевательств, потерпевшая убежала из дома к бабушке и рассказала о случившемся. Та обратилась в правоохранительные органы, после чего россиянку задержали и поместили в СИЗО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Госдума ратифицировала договоры о принятии ДНР и ЛНР в состав России
Назван способ защитить жилье пожилых москвичей
Володин заявил о вхождении в состав России новых регионов
В ЛНР заявили об уничтожении группировки ВСУ у границ республики
Топившая падчерицу в унитазе российская учительница предстанет перед судом
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ
Минобороны отчиталось об уничтожении 15 снарядов американской РСЗО HIMARS
Верка Сердючка отреагировала на просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом
Выявлена новая мутация чернобыльских лягушек из-за радиации
Показ Balenciaga на поле из грязи вместо подиума стал мемом у россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.