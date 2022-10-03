Топившая падчерицу в унитазе российская учительница предстанет перед судом

Под Волгоградом осудят учительницу, приложившую к голове падчерицы раскаленный утюг

В Волгоградской области 40-летнюю местную жительницу осудят за истязание восьмилетней падчерицы. Об этом в понедельник, 3 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с мая по июнь этого года в частном доме на Комсомольской улице в поселке Красный Октябрь мачеха из-за неприязни к девочке регулярно избивала ее. Как уточняет издание V1.ru, фигурантка много лет работала учительницей информатики. Кроме того, в один из дней она взяла раскаленный утюг и приложила его к голове ребенка, после чего избила девочку до потери сознания.

В июне обвиняемая сначала избила падчерицу руками и ногами, а затем опустила ее голову в унитаз и стала смывать воду. Посчитав, что этого недостаточно, она отхлестала девочку ремнем.

Не выдержав издевательств, потерпевшая убежала из дома к бабушке и рассказала о случившемся. Та обратилась в правоохранительные органы, после чего россиянку задержали и поместили в СИЗО.