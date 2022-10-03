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Щелкающий семечки на заседании по вопросу новых регионов депутат попал на видео

Депутат Горохов начал щелкать семечки на заседании по новым регионам и попал на видео
СюжетРеферендум в ДНР:

Депутат Госдумы Андрей Горохов начал щелкать семечки во время заседания нижней палаты парламента по вопросу вхождения в состав России новых регионов и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Сам парламентарий объяснил, что семечки не помешали ему проголосовать. «Чтобы не курить», — добавил депутат.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в этих регионах с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан проголосовали за.

Никита Абрамов
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